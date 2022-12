Peñarol, ufficiale il ritorno di Abel Hernandez

Abel Hernandez, ex attaccante del Palermo, torna ufficialmente al Peñarol. Tutti i dettagli sulla trattativa

Il Peñarol, tramite un post pubblicato sui propri social network, ha comunicato ufficialmente il ritorno di Abel Hernandez. L’attaccante uruguagio classe 1990 arriva dai messicani dell’Atletico San Luis con cui ha segnato 3 gol in 3 partite.

Abel Hernandez si è messo in luce in Serie A con la maglia del Palermo con cui ha segnato 31 gol in 111 partite, prima del trasferimento in Premier League all’Hull City.