Pepe: «Ripartire? È complicato. Come fai a fare tamponi in continuazione?»

Simone Pepe ha parlato ai microfoni di Cagliarinews24.com analizzando la possibile ripartenza del calcio in Italia. Le parole dell’ex centrocampista.

A proposito: come vedi il momento del calcio? Giusto ripartire?

«Ad oggi secondo me è complicato. Come fai a fare tamponi in continuazione e fare i ritiri isolati? Ci sono club attrezzati, ma devi andare a fare tamponi anche a tutti gli altri dipendenti del club, anche a chi non sta nello staff tecnico».

Da ex calciatore, quanto serve per tornare in condizione dopo uno stop di due mesi?

«La differenza ora la fa la preparazione atletica. Entrano in ballo non solo gli allenatori, ma anche i preparatori atletici, loro faranno la differenza. Per fare un mini campionato di 12 partite dovrai fare dei carichi leggeri per partire forte: quindi si equilibrano un po’ anche le forze delle squadre. E’ una preparazione diversa da quella estiva: lì pianifichi una stagione ed hai margini di gestione. Puoi fare valutazioni diverse: partire piano per rendere meglio dopo o il contrario. In questo caso, invece, c’è meno tempo e la preparazione va studiata diversamente».