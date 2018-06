Mattia Perin è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Juventus, il portiere di Latina raccoglierà l’eredità di Buffon: tutti gli aneddoti curiosi della carriera

Sarà Mattia Perin a raccogliere l’eredità di Gigi Buffon come portiere della Juventus in combo con Wojciech Szczesny. Il ragazzo di Latina è diventato grande e dopo i tanti anni passati al Genoa, tra cui due terribili infortuni che potevano compromettere le sue prestazioni, si giocherà la sua grande occasione con la Vecchia Signora. L’accordo è praticamente definito ed è arrivato nella notte dell’Allianz Stadium di Italia-Olanda, in quello che sarà il suo prossimo stadio. Quella di lunedì sera era la prima volta in assoluto da titolare con la maglia della Nazionale, la seconda presenza ufficiale dopo il match con l’Albania giocato 4 anni fa.

E pensare che la prima volta a Coverciano gli addetti all’ingresso non lo avevano riconosciuto («Perini ha detto? Controlliamo…»). In molti non ricordano che il suo esordio era avvenuto in una amichevole non ufficiale tra Italia e Fluminense a Volta Ridonda, concluso con un 5-3 ed una papera dello stesso Mattia. Oppure, ricordate i sei gol che incassò in un Pescara-Juventus? Quella volta, a fine partita, Buffon lo abbracciò e lo invitò a non mollare per il futuro, certo che per lui sarebbe arrivato un futuro radioso. Proprio lui, che a 13 anni dovette lasciar Latina per giocarsi le sue carte con la Pistoiese. Per lui, adesso, si aprono le porte della Juventus.