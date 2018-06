Perin Juventus, le ultime arrivano dalla Nazionale: in conferenza stampa il portiere del Genoa ha dato delle indicazioni di mercato importanti

Mattia Perin se ne andrà alla Juventus, quasi sicuramente. Il portiere del Genoa giocherà a Torino la partita dell’Italia con l’Olanda e il giorno dopo diventerà a tutti gli effetti un nuovo elemento dei bianconeri. La trattativa di calciomercato è a buon punto e Perin può dormire sonni tranquilli in Nazionale. Andrà ai piemontesi da martedì e saluterà il Genoa dopo aver esordito in Serie A col Grifone e essere cresciuto in rossoblu. Ha parlato in conferenza stampa e ha rilasciato dichiarazioni importanti in chiave mercato: «Penso solo alla Nazionale ora, del mercato se ne occupa il mio agente. Adesso mi sento pronto al salto di qualità. Se andassi alla Juventus mi giocherei il posto, non mi spaventa un altro estremo difensore di qualità. Sono cresciuto caratterialmente dopo i due infortuni».

Intanto c’è da giocare Italia-Olanda. Gli azzurri potrebbero schierare proprio Perin dal primo minuto: «Io erede di Buffon in azzurro? Sarebbe un onore, in tanti ci aspirano. Non ci siamo solo io e Donnarumma per questa maglia, ma anche Sirigu che comunque ha solo 31 anni. Senza dimenticare Meret e Buffon, qualora dovesse tornare. Da Gigi c’è molto da imparare». L’Italia arriva dal ko con la Francia in amichevole, una partita in cui la differenza di tasso tecnico è stata più che palese. Lo ha riferito anche Perin, che però ha fiducia sia nei propri mezzi sia in quelli del calcio italiano: «Siamo giovani e possiamo imparare. Mancini ci sta dando tanta fiducia. La Francia è superiore ma abbiamo fatto vedere cose buone, tra qualche anno magari saremo al loro livello. Intanto sono pronto per giocare con l’Olanda, ma non so se giocherò. I tifosi hanno perso entusiasmo, cercheremo di restituirlo».