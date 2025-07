Pessina lascia il Monza? Il Genoa si unisce alle altre rossoblù a caccia di un’occasione

Pessina potrebbe rimanere in Serie A: dopo la retrocessione del Monza le squadre rossoblù ci stanno pensando tutte

Tra le occasioni più interessanti e potenzialmente accessibili in questa finestra estiva di calciomercato figura sicuramente Matteo Pessina, capitano e bandiera del Monza, retrocesso in Serie B al termine dell’ultima stagione. Un’annata difficile per il centrocampista classe 1997, falcidiata dagli infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo per tutta la seconda metà del campionato. Ma il suo valore – tecnico, tattico e umano – resta intatto, ed è proprio questo a renderlo uno degli uomini mercato più appetibili tra le big in uscita dalla Brianza.

Il destino di Pessina appare segnato: dopo aver dato tutto per la maglia della squadra della sua città, di cui è anche capitano, il centrocampista potrebbe ora riprendere il volo verso lidi più ambiziosi. La retrocessione del Monza ha inevitabilmente aperto a una serie di uscite illustri, e il nome di Pessina è da tempo sul taccuino di diversi club di Serie A.

Già accostato con insistenza al Bologna e al Cagliari ora anche il Genoa si sarebbe inserito nella corsa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il Grifone avrebbe espresso un interesse concreto per il giocatore, valutandone l’inserimento in un centrocampo che potrebbe perdere pezzi importanti nel corso dell’estate.

Cresciuto calcisticamente tra le giovanili del Monza e del Milan, Pessina è esploso definitivamente all’Atalanta, sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Intelligenza tattica, inserimenti, qualità in palleggio e spirito di sacrificio ne fanno un centrocampista completo e potenzialmente determinante per ogni squadra che punti a migliorarsi.

Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma l’impressione è che il nome di Matteo Pessina continuerà a rimbalzare nelle cronache di mercato ancora per settimane.