Gianluca Petrachi, ex dirigente del Torino, ha parlato di Andrea Belotti, con cui ha lavorato nell’esperienza in granata

Petrachi, ex dirigente del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Andrea Belotti. L’attaccante, attualmente svincolato, non ha ancora un accordo per il suo futuro.

LE PAROLE – «Credo che qualsiasi allenatore sarebbe felice di trovare un giocatore come Belotti. A parametro zero poi…».