Pioli on fire: cosa ha fatto il tecnico del Milan dopo il rinnovo

Un rinnovo da festeggiare. Secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano in collegamento da Milanello, ieri sera, in un noto ristorante in centro a Milano, c’è stato una cena organizzata e pagata da Stefano Pioli per festeggiare il suo rinnovo di contratto.

Presenti tutti i componenti del suo staff, i giocatori e anche i dirigenti del Milan (c’erano l’ad Gazidis, il dt Maldini e il ds Massara).