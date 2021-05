Pioli: «Siamo stati bravi. Futuro? Voglio vincere al Milan»

Stefano Pioli ospite negli studi di MilanTV durante la trasmissione “L’inferno del Lunedì”. Ecco le sue dichiarazioni

Stefano Pioli ospite a Milan TV nella trasmissione “L’inferno del lunedì”. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero sulla stagione conclusa con la qualificazione in Champions League.

SQUADRA GIOVANE – «Credo che ad inizio stagione sia stato giusto cavalcare l’entusiasmo dei nostri ragazzi perché le cose andavano bene, anzi: la freschezza mentale ci ha dato molte energie e ne abbiamo approfittato. Abbiamo approfittato della libertà di andare in campo senza preoccupazione. La cosa più difficile è l’altra: quando abbiamo cominciato a perdere qualche partita lì magari in quel momento la tensione e la preoccupazione sono arrivate. Siamo stati bravi io, Maldini e Massara a non perdere mai la fiducia nel nostro modo di lavorare e di scendere in campo. Credo che questa sia stata la cosa migliore perché essa ha avuto la possibilità di crescere con il giusto equilibrio e le giuste pressioni, senza situazioni troppo esasperate».

TIFOSI – «In questa stagione i milanisti ci hanno dato una grandissima emozione. Ci hanno caricato facendoci capire che cosa stavamo facendo. Abbiamo fatto una stagione riscaldando il cuore dei tifosi nel bene e nel male, perché i tifosi hanno capito che giochiamo con spirito, con volontà. Vederli così vicini a noi ci ha dato la carica per affrontare una partita molto complicata e molto difficile».

SENSAZIONI AL SUO ARRIVO – «Nel Milan mi sono sentito a mio agio sin da subito, poi gli scettici ci saranno sempre fin quando un allenatore non vince; bisogna, però, anche vedere che situazioni ha vissuto e che obiettivi aveva nelle squadre precedenti. È troppo facile giudicare i vincenti solo da chi vince i campionati. Al Bologna ho fatto 52 punti, al Chievo ci siamo salvati a 6 giornate dalla fine ed è come se avessimo vinto lo Scudetto; il mio secondo anno negativo è stato solamente alla Lazio e riconosco delle difficoltà che adesso gestirei diversamente. Sento che il Milan possa essere la mia tappa importante, determinante, decisiva per la mia carriera. Sì, questo mi spinge a dare il massimo al 100%, con la mia passione, con entusiasmo, con i miei sogni. Sono un positivo: credo sempre quando comincia la stagione di arrivare a successi importanti. Sono consapevole di quello che vedo e sento; preparo tanto la strategia per la prossima partita e credo di sapere le caratteristiche che servono, di vedere chi sta meglio o sta peggio, chi far giocare titolare, sto molto attento e rispetto al passato sono molto più consapevole e meno titubante. Anche se i dubbi ce li hanno tutti, anche quelli che parlano dicendo di avere tutta la verità. È sempre difficile lasciar fuori dei giocatori che durante la settimana ti danno tutto, ma bisogna fare questo tipo di scelte».

SOGNI AL MILAN – «Vincere qualcosa e farlo nel Milan sarebbe qualcosa di esaltante, però mi ricordo benissimo un’intervista di Maldini nella quale diceva che il club per tornare ad essere un top club deve giocare la Champions per 2-3 anni consecutivi. Noi dobbiamo confermarci, crescere: quello sarà il nostro obiettivo. Noi dobbiamo partire con le ambizioni perché siamo il Milan. Io sogno di notte e lavoro di giorno affinché i sogni si possano avverare. È questo che dobbiamo fare».