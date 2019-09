Pirlo è sicuro: «Juve da Champions, Higuain il profilo perfetto»

Pirlo è sicuro sulle potenzialità dei suoi ex compagni: «Questa Juve è da Champions, Higuain il profilo perfetto»

Pirlo vota Juve. In Italia, ma anche in Europa. «Il club ogni anno investe per vincere e, anche quest’anno, ha tutte le potenzialità per andare fino in fondo alla Champions League. Chiellini? Sarà un’assenza importante, ma la società ha acquistato centrali giovani e bravi: è coperta».

Quindi una battuta su Higuain e la maglia numero 21, nel contesto della “Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup” di Torino: «Quella maglia per me non è un problema – ha scherzato -. Il Pipita segna ma sa anche fare tanti assist: è il partner perfetto per Cristiano Ronaldo».