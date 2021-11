Pisa, il pres. Corrado: «Vogliamo crescere e migliorare. Ecco quanto vale Lucca»

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato dell’obiettivo Serie A della squadra e dell’esplosione di Lucca

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’obiettivo Serie A, di come sia cambiato il calcio e del valore del baby bomber Lucca.

CALCIO CAMBIATO – «Il calcio non è più quello dell’imprenditore locale che per soddisfare il proprio ego metteva soldi nella squadra. Il calcio è un’attività industriale. Il calcio fattura 3 miliardi di euro a fronte di quasi 5 di debiti. Le gestioni e le vecchie abitudini sono rimaste. Pensate a tanti d.s. esperti di calcio applicati alla gestione dell’azienda: dovrebbe essere il contrario, manager laureati con esperienza nel calcio. E si pensa ancora che una vittoria sia la panacea di tutti i mali. L’Inter dopo il Triplete s’è ritrovato con enormi problemi. Come il Milan, o Sensi e Cragnotti. Alla vittoria devi arrivare attraverso un piano industriale. Con le idee trovi i soldi, ma con i soldi non compri le idee».

LUCCA – «Lo voleva anche il Sassuolo. La richiesta del Palermo era di 3 milioni, noi ne offrivamo 2. Knaster ha detto: “Se il giocatore è forte, 2 o 3 non cambia. Cosa ha il Sassuolo più di noi? La Serie A: facciamo capire a Lucca che con lui ci possiamo arrivare”. E abbiamo chiuso: il Sassuolo si è ritirato e con i bonus abbiamo soddisfatto il Palermo. Quanto vale ore? Non lo so, ma se facciamo 20 milioni Knaster si è già ripagato l’investimento. Non abbiamo ancora un progetto su di lui, di sicuro genera valore all’impresa e le opportunità si creano attraverso le prestazioni. L’importante è mantenere equilibrio».

OBIETTIVO SERIE A – «Per me non è cambiato niente. Vogliamo crescere e migliorare, l’inizio ci ha detto che l’obiettivo è raggiungibile: l’importante è arrivarci con le basi solide e un progetto sportivo serio. Quello costruito con D’Angelo si abbina perfettamente alla nostra idea».