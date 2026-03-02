Pisa, le possibili scelte di Hiljemark per il match contro il Bologna. Ha in mente questa formazione anti-rossoblù! Novità

Pisa News
Pisa, le possibili scelte di Hiljemark per la sfida odierna contro il Bologna. Ecco la formazione anti-rossoblù! Novità importanti
La 27ª giornata del campionato di Serie A accende i riflettori sulla Cetilar Arena, dove oggi alle 18:30 andrà in scena l’interessante incrocio tra il Pisa guidato da Oscar Hiljemark e il Bologna di Vincenzo Italiano.
Precedenti storici e stato di forma
All’andata, i rossoblù dominarono nettamente l’incontro imponendosi per 4-0, trascinati dalle reti di Jens Odgaard, Nikola Moro e Nicolò Cambiaghi.
Le statistiche storiche recenti sorridono in modo inequivocabile agli emiliani: il Pisa non sconfigge il Bologna da ben 15 partite. L’ultimo e unico successo nerazzurro negli ultimi dieci incroci diretti risale addirittura al 9 settembre 1990. Attualmente, le due squadre vivono momenti di forma contrapposti. La formazione di mister Italiano sembra aver trovato la sua definitiva quadratura, reduce da un ottimo filotto di quattro vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Bozhinov, Touré, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Stojikovic. Allenatore: Hiljemark.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Zortea; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi.. Allenatore: Italiano.
