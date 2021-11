Plusvalenze Juve, 282 milioni alla base delle indagini della Procura

Plusvalenze Juve, la Procura di Torino continua ad indagare. 282 milioni di guadagno nel mirino: le ultimissime sulla situazione

Come riporta l’agenzia ANSA, alla base dell’indagine della procura di Torino sulle plusvalenze della Juve ci sono 282 milioni di guadagni in tre anni “connotati da valori fraudolentemente maggiorati”.

Secondo gli investigatori si tratta di operazioni “a specchio”, ossia senza movimento finanziario ma allo stesso tempo con effetti positivi sul bilancio del club. Spiega così gazzetta. it: «Sin dai primi accertamenti, sono emersi indizi precisi e concordanti per ritenere che i valori sottesi ai trasferimenti in questione non siano stati oggetto di una fisiologica trattativa di mercato ma che si sia di fronte a operazioni sganciate da valori reali di mercato, preordinate ed attestanti ricavi meramente “contabili”, in ultima istanza fittizi».