Mauricio Pochettino guarda già al futuro. Addio al PSG ormai ad un passo, per il futuro possibile ritorno in Premier League

Come riferito da RMC Sport, Mauricio Pochettino è ormai ad un passo dall’addio al PSG.

Il tecnico argentino, conclusa la sua avventura in Francia, punterà a tornare in Premier League, campionato in cui era riuscito a togliersi diverse soddisfazioni. Attese offerte nelle prossime settimane.