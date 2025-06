Pogba Monaco, tutto fatto! L’ex Juve ha completato le visite e firmato il contratto! Ecco quando arriverà l’annuncio ufficiale

Pogba Monaco, tutto fatto! L’ex giocatore della Juventus ha completato le visite e firmato il contratto biennale! Ecco quando arriverà l’annuncio

Paul Pogba al Monaco: è fatta. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrocampista francese ha completato le visite mediche e ha firmato un contratto biennale con i biancorossi, in scadenza nel 2027. Manca solo l’annuncio ufficiale, atteso già in giornata. Nel frattempo, Sky Sports UK ha svelato che la prima uscita stagionale del Monaco sarà l’11 luglio contro il Cercle Brugge, seguita dal ritiro estivo a Birmingham previsto per il 13 luglio.

Corteggiato da club di Saudi Pro League, MLS e altri campionati, Pogba ha sempre ribadito la sua intenzione di restare in Europa. Il motivo? Ritrovare continuità ad alti livelli e riconquistare la fiducia di Didier Deschamps in vista del Mondiale 2026. Il ritorno nel Principato rappresenta una chance di rinascita per lui, anche per tornare ad ascoltare quella musichetta magica della Champions League.