Portiere Napoli, Kepa subito oppure tutto sulle alternative: la situazione

Calciomercato Napoli: gli azzurri cercano un portiere di livello, Kepa è il preferito ma il Chelsea deve aprire in fretta una trattativa

Luciano Spalletti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, vuole risolvere entro Ferragosto al questione portiere in casa Napoli. Non intende arrivare a fine mercato senza avere in rosa un altro estremo difensore di livello, quando quindi si saranno giocate già quattro partite.

Il nome in cima alla lista è quello di Kepa, ma c’è bisogno che il Chelsea apre in brevissimo tempo al prestito con diritto di riscatto e contribuisca al pagamento di parte dell’ingaggio. Se i Blues invece continueranno a prendere tempo si punterà sulle alternative, piacciono tre profili stranieri di esperienza: Neto del Barcellona, Trapp dell’Eintracht (che però ha uno stipendio “pesante”) e Ivusic dell’Osijek.