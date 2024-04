Porto, Conçeicao su Taremi: «Conto su di lui, ma ora...»

Le parole di Sergio Conçeicao, tecnico del Porto, sulla vicenda di Taremi, promesso all’Inter e assente nelle ultime due partite

Sergio Conçeicao, dopo la vittoria del Porto contro il Victoria Guimaraes, ha voluto chiudere la vicenda legata a Taremi, non convocato per la seconda volta consecutiva. Nelle ore precedenti alla partita infatti era girata voce che la sua fosse un’assenza punitiva visto l’accordo già siglato con l’Inter con tanto di visite mediche. Di seguito le parole del tecnico.

«Ha un contratto fino a giugno e potrò contare su di lui fino a quella data, come ho sempre fatto con tutti i giocatori in partenza nei miei sette anni al Porto. Non c’è nessuna controversia. E’ una questione di condizione fisica. Sto tenendo d’occhio la sua forma e il suo modo di lavorare in allenamento. E’ un giocatore di grande qualità e penso che giocherà perché può darci una mano. Non sono triste per il suo addio, non lo sono per nessuno»