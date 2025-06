Portogallo Spagna, arrivano le lodi a Yamal di Cristiano Ronaldo: «Bisogna lasciarlo in pace ha solo 17 anni, ma è un fenomeno»

Portogallo Spagna, arrivano le lodi a Yamal di Cristiano Ronaldo. Le dichiarazioni del portoghese al termine della finale di Nations League

Al termine del match vinto ai calci di rigore in finale di Nations League dal suo Portogallo contro la Spagna, Cristiano Ronaldo ha parlato di Lamine Yamal facendo una richiesta particolare ai media e ai tifosi che seguono il ragazzo.

DICHIARAZIONI – «Vincerà molti titoli, sia a livello collettivo che individuale. Ha solo 17 anni… Ripeto: è un giovane con ampi margini di miglioramento. È un fenomeno, ma bisogna lasciarlo in pace, questo è quello che chiedo. Ha una carriera molto lunga davanti a sé e sicuramente vincerà la Nations League diverse volte»

Poi le parole anche per Luis De La Fuente per il cambio fatto con Yeremy Pino, subentrato proprio al talento spagnolo: «Il suo allenatore è un fenomeno. Sa meglio di me di cosa ha bisogno la squadra. Ha già vinto diversi titoli con la Spagna. Cos’altro volete che dica? Se l’allenatore ha preso questa decisione, è perché pensava che fosse la cosa migliore da fare per migliorare la sua squadra»