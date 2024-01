Postecoglou chiude: «Perisic non giocherà più per il Tottenham»

Le parole di Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, sul futuro di Ivan Perisic dopo la rottura del crociato

Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Ivan Perisic.

PAROLE – «Sta lavorando duramente. Ovviamente ha degli impegni con la Nazionale e vuole tornare il prima possibile. Ancora una volta è stata una perdita significativa per noi. Pensavo che quest’anno avrebbe dato un contributo davvero significativo grazie alla sua esperienza e lo abbiamo visto nelle prime uscite, per il modo in cui ha influenzato le partite. Ma è improbabile che giochi ancora per noi».