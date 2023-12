Postecoglu: «Superlega? Sono un conservatore, non mi piace se il gioco cambia troppo»

Ange Postecoglu, allenatore del Tottenham, ha così parlato dopo le ultime novità in merito al tema Superlega: le dichiarazioni

In conferenza stampa, il tecnico del Tottenham Ange Postecoglu ha così parlato della Superlega.

LE PAROLE – «La risposta che ha ottenuto la prima volta è un buon indicatore di dove si trova nel mondo del calcio. In generale, è sempre un buon barometro. Queste decisioni, di solito, vengono prese in una stanza con persone che di solito sono distaccate da ciò di cui tratta questo gioco. Non sorprenderà nessuno che io sia abbastanza conservatore su queste cose. Sono un tradizionalista, non mi piace che il gioco cambi troppo, non mi piace che le regole cambino troppo, ma te lo garantisco. Non sarò nella stanza in cui si svolgono questi tipi di concetti».