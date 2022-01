Prandelli (Populous): «Nuovo stadio? Sarà il più sostenibile al mondo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Silvia Prandelli, Principal di Populous Italia, ha parlato così del nuovo stadio di Inter e Milan. Le sue dichiarazioni

«I club volevano offrire ai tifosi l’esperienza di godersi le partite e nello stesso tempo realizzare un nuovo simbolo per la città, che rappresentasse le due squadre insieme, Milan e Inter. Il nostro lavoro ha raccolto questi stimoli. Sarà il più avanzato al mondo in questo senso, incredibilmente efficiente dal punto di vista energetico, grazie a misure che garantiscono la sostenibilità dell’impianto in forma passiva e ottimizzano le risorse naturali, il vento, la pioggia e il calore del sole. A Seattle abbiamo da poco inaugurato la Climate Pledge Arena, un progetto che ha definito nuovi standard internazionali in questo ambito. Il nuovo San Siro sarà il passo successivo».