Prandelli all’Udinese? «Nulla di vero, ma ho nostalgia dell’Italia»

Prandelli ritorna in Serie A? Lui smentisce i contatti con l’Udinese, ma apre all’esperienza in Italia. L’intervista a Radio Rai Uno

L’ex ct Cesare Prandelli intervistato su Radio Rai Uno afferma la volontà di ritornare ad allenare in Italia. Questo il passaggio della lunga dichiarazione dell’allenatore bresciano, in cui però smentisce i rumors circa un possibile approdo all’Udinese: «Ho nostalgia dell’Italia, così come tutti quelli che vivono all’estero. Mi manca l’Italia, vedremo se ci saranno degli sviluppi per tornare. Ma sull’Udinese non c’è nulla, non c’è niente di vero. Sfortunatamente non c’è niente ma mi ha fatto molto piacere questo accostamento» afferma l’ex ct durante la trasmissione Radio Anch’io lo Sport.

Prosegue Prandelli, ripercorrendo le diverse esperienze estere degli ultimi anni dopo l’esperienza in Nazionale. Il tecnico vorrebbe ritornare in Italia e potrebbe far gola anche a diverse formazioni della parte destra della classifica: «Mi auguro che si possa sviluppare qualcosa nelle prossime settimane. L’esperienza all’estero non è andata bene per tanti motivi. In Turchia, al Galatasaray mi hanno esonerato da secondo in classifica e a Valencia ho dato le mie dimissioni. Preferirei tornare in Italia, ricomincerei anche dalla cosiddetta provincia». Parola di Cesare: la Serie A riaprirà le proprie porte?