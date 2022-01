Premier League, aggiornato il protocollo Covid

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Premier League aggiorna il protocollo Covid per la sospensione delle partite: 4 positivi e niente più green pass per i tifosi

La Premier League ha deciso di aggiornare il protocollo Covid per il rinvio delle partite. Le stesse società hanno deciso di portare a quattro il numero di positivi in squadra per chiedere il rinvio.

Nuovo protocollo entrerà in vigore da lunedì 5 febbraio e non ci sarà più nemmeno bisogno per i tifosi di mostrare il green pass.