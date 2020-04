Premier League, è ufficiale: il campionato non ripartirà a inizio maggio

Comunicato ufficiale della Premier League: il torneo non riprenderà a inizio maggio, ora è davvero ufficiale. Le ultimissime notizie

Quando ripartono i campionati di calcio? La Serie A spera di ripartire a fine maggio ma non c’è ancora l’ufficialità, anzi, i dubbi sono tanti. La Premier League, in scia perché una nota ufficiale ha comunicato che il campionato non ripartirà ad inizio maggio.

Bisognerà attendere ancora per capire quando e se il pallone tornerà a rotolare sui verdi campi inglesi. E i tifosi del Liverpool dovranno continuare ad attendere per poter festeggiare la possibile vittoria del titolo.