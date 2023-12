Premier League: pari Liverpool, controsorpasso Arsenal

Premier League: l’Arsenal batte il Brighton e si riporta in testa, mentre il Liverpool pareggia con lo United

Nuovo controsorpasso in testa alla Premier League. L’Arsenal ha approfittato del pareggio del Liverpool, che impatta sullo United con lo 0-0 e i Gunners si prendono i tre punti contro il Brighton. Al terzo posto l’Aston Villa conferma la posizione vincendo in rimonta contro il Brentford, in una gara che ha visto 10 ammoniti – quattro per i Villans – e un espulso per parte. L’ultima partita della domenica ha visto il West Ham avere gioco facile del Wolverhampton.

West Ham-Wolverhampton 3-0 (22′, 32′ Kudus, 74′ Bowen)

Brentford-Aston Villa 1-2 (45′ Potter, 77′ Moreno, 85′ Watkins)

Arsenal-Brighton 2-0 (53′ Gabriel Jesus, 87′ Kai Havertz)

Liverpool-Manchester United 0-0