Premier League, i risultati della 33ª giornata

Risultati Premier League: il City batte il Luton e torna in testa in attesa di Liverpool e Arsenal; poker Newcastle al Tottenham

Il Manchester City torna per una notta in vetta alla Premier League, in attesa delle partite di domani di Arsenal e Liverpool. La squadra di Guardiola supera il Luton con una cinquina. Sugli altri campi clamoroso poker rifilato dal Newcastle al Tottenham. Lo United invece pareggia, in rimonta, contro il Bournemouth, grazie ad un ottimo Bruno Fernandes.

Newcastle-Tottenham 4-0 (30′, 51′ Isak, 32′ Gordon, 87′ Schar)

Brentford-Sheffield 2-0 (63′ Arblaster aut., 90’+3′ Onyeka)

Manchester City-Luton Town 5-1 (2′ Hashioka aut., 64′ Kovacic, 76′ Haaland rig., 81′ Barkley, 87′ Doku, 90’+3′ Gvardiol)

Nottingham Forest-Wolverhampton 2-2 (40′ Cunha,’+ 1′ Gibbs-White, 57′ Danilo, 62′ Cunha)

Burnley-Brighton 1-1 (74′ Brownhill, 79′ Muric aut.)

Bournemouth-Manchester United 2-2 (16′ Solanke, 31′ Bruno Fernandes, 36′ Kluivert, 65′ Bruno Fernandes rig.)