Premier League, i risultati della 25ª giornata: il Liverpool riparte con una vittoria dopo il pari nel derby, il Tottenham batte lo United e lo scavalca

Premier League, i risultati della 25ª giornata: il Liverpool riparte con una vittoria dopo il pari nel derby, il Tottenham batte il Manchester United e lo scavalca in classica

Il Liverpool torna a vincere: dopo la sconfitta in FA Cup e il pareggio nel derby contro l’Everton, i Reds tornano a vincere contro il Wolverhampton nella 25ª giornata di Premier League. A segno per la squadra di Slot Diaz e Salah, i Wolves accorciano con Cunha, ma non riescono a rimettersi in carreggiata. Nella partita che chiude la giornata invece il Tottenham trova la seconda vittoria consecutiva in campionato: battuto il Manchester United con il gol di Maddison, che permette agli Spurs di sorpassare i Red Devils in classifica. Ora la squadra del nord di Londra è al dodicesimo posto con 30 punti, mentre lo United è quindicesimo a 29.

Liverpool-Wolverhampton 2-1 (15′ Diaz, 37′ Salah rig., 67′ Cunha [W])

Tottenham-Manchester United 1-0 (13′ Maddison)