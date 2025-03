Premier League, i risultati della 29ª giornata: l’Arsenal batte il Chelsea, ancora un ko per il Tottenham; Carabao Cup, vince il Newcastle

Premier League, i risultati della 29ª giornata: l’Arsenal batte il Chelsea, ancora un ko per il Tottenham; questa sera tocca al Manchester United

Si chiude oggi con Leicester Manchester United la 29ª giornata di Premier League: nel pomeriggio di oggi doppio derby londinese: da una parte Arsenal Chelsea, dall’altra a Craven Cottage Fulham Tottenham. All’Emirates vincono i Gunners con la rete di Mikel Merino, mentre gli Spurs perdono ancora – secondo ko in tre partite – rimane impantanato nelle zone mediobasse di classifica, mentre i Cottagers cominciano a puntare seriamente ad un posto in zona Europa. Si è giocata anche la finale di Carabao Cup, che ha visto il Newcastle battere il Liverpool e portarsi a casa il secondo titolo stagionale della stagone in Inghilterra dopo il Community Shield: i Magpies vincono con i gol di Burns e Isak, con i Reds che trovano il gol troppo tardi, in pieno recupero, con Chiesa.

Arsenal-Chelsea 1-0 (20′ Merino)

Fulham-Tottenham 2-0 (78′ Carvalho, 88′ Sessegnon)

Leicester City-Manchester United ore 20.00

LEICESTER CITY (3-4-2-1): Hermansen; Faes, Coady, Thomas; Justin, Ndidi, Soumaré, Kristiansen; Daka, El Khannous; Vardy. All. van Nistelrooij.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; de Light, Lindelof, Heaven, Mazraoui, Bruno Fernandes, Ugarte, Dalot; Garnacho, Eriksen; Hojlund. All. Amorim.

CARABAO CUP

Liverpool-Newcastle 2-1 (45′ Burns, 52′ Isak, 90+4′ Chiesa)