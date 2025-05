Premier League, i risultati della 38ª giornata: tutti i verdetti del campionato inglese, con 6 squadre alla prossima Champions e 2 in Europa League

Ultima giornata di Premier League senza colpi di scena in vetta e in coda, con il Liverpool già matematicamente campione da settimane e la retrocessione ormai certa per Leicester City, Ipswich Town e Southampton. I riflettori erano tutti puntati sulla lotta per l’Europa, ancora apertissima: il Manchester City si assicura il terzo posto battendo 2-0 il Fulham (Gundogan e Haaland su rigore), mentre il Chelsea, già qualificato, piega il Nottingham Forest con un gol di Colwill. Il quinto posto, ultimo valido per la Champions via campionato, se lo prende il Newcastle nonostante la sconfitta interna con l’Everton (0-1, Alcaraz). In Champions ci va anche il Tottenham grazie alla vittoria in Europa League che garantisce agli Spurs la qualificazione alla massima competizione europea nonostante il 17° posto in classifica, confermato dal 1-4 interno col Brighton. Proprio i Seagulls chiudono in grande stile e sfiorano l’Europa, mentre l’Aston Villa accede all’Europa League da sesta classificata, affiancata dal Crystal Palace, qualificato grazie alla vittoria in FA Cup. Il Nottingham Forest, settimo, accede invece alla Conference League. Pareggiano Wolverhampton e Brentford (1-1). Il Liverpool, già sicuro del titolo, chiude con un pareggio per 1-1 contro il Crystal Palace (Sarr e Salah), mentre l’Arsenal, secondo, batte 2-1 il già retrocesso Southampton con gol decisivo di Ødegaard. L’Everton chiude una buona stagione a metà classifica, al pari del West Ham, vittorioso 3-1 in casa dell’Ipswich. Male il Manchester United, solo quindicesimo dopo un’annata disastrosa.

Bournemouth-Leicester City 2-0 (74′ 88′ Semenyo)

Fulham-Manchester City 0-2 (21′ Gundogan, 72′ Haaland rig.)

Wolverhampton-Brentford 1-1 (20′ Mbeumo [B], 75′ Muntesi)

Nottingham Forest-Chelsea 0-1 (50′ Colwill)

Manchester City-Aston Villa 2-0 (76′ Diallo, 87′ Eriksen rig.)

Southampton-Arsenal 1-2 (43′ Tierney, 56′ Stewart [A], 89′ Odegaard)

Newcastle-Everton 0-1 (65′ Alcaraz)

Liverpool-Crystal Palace 1-1 (9′ Sarr [CP], 84′ Salah)

Ipswich Town-West Ham 1-3 (43′ Ward-Prose, 52′ Broadhead [I], 55′ Bowen, 87′ Kudus)

Tottenham-Brighton 1-4 (17′ Solanke [T], 51′, 64′ Hinshelwood, 88′ O’Riley rig., 90+3′ Amarilla)

VERDETTI

CAMPIONE DI INGHILTERRA: Liverpool

QUALIFICATE IN CHAMPIONS LEAGUE: Liverpool, Manchester City, Chelsea, Newcastle, Tottenham (via Europa League)

QUALIFICATE IN EUROPA LEAGUE: Aston Villa, Crystal Palace (via FA Cup)

QUALIFICATA IN CONFERENCE LEAGUE: Nottingham Forest

RETROCESSE: Leicester City, Ipswich Town, Southampton