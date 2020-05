Premier League: sei casi positivi di Coronavirus dopo i primi test di massa

La Premier League ha confermato sei test positivi al Coronavirus da tre club dopo la prima fase dei test di massa

La Premier League ha confermato di avere sei casi di positività al Coronavirus. In totale sono stati effettuati 748 test nel fine settimana e non è chiaro se includano giocatori, staffe tecnico o una combinazione di entrambi.

Come riporta Sky Sports, chiunque sia positivo al test dovrà ora auto-isolarsi per sette giorni e non potrà frequentare il campo di allenamento del club. I club e gli individui non sono stati resi noti dalla Premier League per motivi di privacy.