Premier League, riecco il Southampton: battuto il Leeds a Wembley

Il Southampton batte il Leeds United nella finalissima playoff di Wembley. I Saints ritornano in Premier League dopo un anno

Il Southampton torna in Premier League. I biancorossi hanno vinto in finale playoff a Wembley contro il Leeds grazie alla rete di Armstrong al ventiquattresimo minuto del primo tempo.

Dunque ritorno nel massimo campionato inglese dopo una sola stagione di Championship. Grande rammarico per il Leeds che dopo essere stato in lizza per la promozione diretta, ha dovuto arrendersi sul più bello.