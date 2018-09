Primavera, Cagliari-Juventus: gara in programma al Sardegna Arena

La partita tra Cagliari e Juventus, valida per la seconda giornata del campionato Primavera, andrà in scena alla Sardegna Arena

Il Cagliari, neopromosso nella massima serie giovanile, ha rimediato una sconfitta nel primo turno del campionato Primavera contro l’Inter in trasferta. Gli uomini del tecnico Max Canzi, difatti, hanno rimediato contro i nerazzurri, detentori del titolo, un KO di misura per 1-0 firmato da Samuele Mulattieri. Domenica, per la seconda giornata di campionato, in casa dei sardi arriverà la Juventus e per festeggiare la promozione nella massima serie, la squadra rossoblu giocherà il match alla Sardegna Arena.

Contro la Primavera bianconera, nella prima gara casalinga, il Cagliari potrà, dunque, contare sul nuovo impianto destinato alla prima squadra. Tutte le informazioni sui biglietti per la partita, in programma alle ore 11, sono disponibili sul sito internet ufficiale della società.

Continua a leggere su CagliariNews 24.