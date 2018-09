Campionato Primavera 2018/2019: risultati, classifica e prossimo turno della massima categoria giovanile del calcio italiano

Il campionato Primavera, da tradizione, rappresenta la massima espressione del calcio giovanile in Italia. Il trampolino di lancio attraverso il quale passano tutti i talenti coltivati nei vivai nostrani, prima di spiccare il volo verso il professionismo. Una categoria che, lo scorso anno, ha subito una variazione nel proprio format per rendere ulteriormente competitivo il campionato.

Variazione mantenuta anche per la stagione in corso: Primavera 1 per le migliori sedici realtà nazionali e Primavera 2 per le restanti, con un meccanismo di promozioni e retrocessioni che ogni stagione aggiorna il ranking dei club più virtuosi d’Italia. La caccia all’Inter campione in carica, insomma, è aperta.

Campionato Primavera 1 2018/2019: risultati, classifica e prossimo turno

RISULTATI (venerdì 14 settembre/lunedì 17 settembre) – Inter-Cagliari (venerdì, ore 15), Napoli-Milan (venerdì, ore 17), Roma-Sassuolo (sabato, ore 11), Juventus-Sampdoria (sabato, ore 13), Palermo-Torino (sabato, ore 15), Udinese-Empoli (sabato, ore 15), Genoa-Atlanta (domenica, ore 12), Chievo-Fiorentina (lunedì, ore 15:30).

CLASSIFICA – In attesa dei risultati della prima giornata

PROSSIMO TURNO (sabato 22 settembre) – Atalanta-Palermo, Cagliari-Juventus, Empoli-Napoli, Fiorentina-Udinese, Milan-Roma, Sampdoria-Inter, Sassuolo-Chievo, Torino-Genoa.

Campionato Primavera 2 Girone A 2018/2019: risultati, classifica e prossimo turno

RISULTATI (sabato 15 settembre) – Bologna-Spal, Carpi-Cittadella, Cremonese-Venezia, Padova-Hellas Verona, Parma-Brescia, Spezia-Salernitana.

CLASSIFICA – In attesa dei risultati della prima giornata

PROSSIMO TURNO (sabato 22 settembre) – Brescia-Bologna, Cittadella-Cremonese, Hellas Verona-Spezia, Salernitana-Parma, Spal-Carpi, Venezia-Padova.

Campionato Primavera 2 Girone B 2018/2019: risultati, classifica e prossimo turno

RISULTATI (sabato 15 settembre) – Benevento-Frosinone, Cosenza-Livorno, Crotone-Lecce, Foggia-Lazio, Perugia-Ascoli. Riposa: Pescara.

CLASSIFICA – In attesa dei risultati della prima giornata

PROSSIMO TURNO (sabato 22 settembre) – Ascoli-Crotone, Frosinone-Cosenza, Lazio-Pescara, Lecce-Foggia, Livorno-Perugia. Riposa: Benevento.

