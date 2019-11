PRIMAVERA LIVE Lazio Chievo Verona 0-1: termina la prima frazione

A Formello la 7^ giornata del campionato Primavera 1 TIM tra Lazio e Chievo Verona: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Al Campo ‘Mirko Fersini’ di Formello sta andando in scena la 7^ giornata di Primavera 1 TIM tra la Lazio di Menichini e il Chievo Verona di Mandelli.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Alia; Cipriano, Kalaj, Petricca; De Angelis, Czyz, Minala, Falbo, Ndrecka; Cerbara, Nimmermeer. A disp.: Marocco, Peruzzi, Francucci, Franco, Kaziewicz, Bianchi, Bertini, Shoti, Shehu, Russo, Cesaroni, Zilli. All.: Leonardo Menichini.

CHIEVO (4-3-3): Caprile, Salvaterra, Enyan, Zuelli, Colley, Leggero, Tuzzo, Zanazzi, Nabil, Sperti, Manconi. A disp.: Bragantini, Munaretti, Farrim Martires, Frey, Perseu, Metlika, Demirovic, Asslani, Priore. All.: Paolo Mandelli.

Arbitro: Mario Cascone (sez. Nocera Inferiore)

Assistenti: Poma – Allocco

Sintesi Lazio Chievo Verona

4′ La Lazio sfiora il vantaggio – Nimmermeer, recupera palla sfruttando un errore dei veronesi ma poi sbaglia clamorosamente

15′ Ndrecka spinge Zanazzi – Punizione in favore dei clivensi

17′ Ritmi davvero blandi – le due squadre stanno attuando una fase di studio preliminare

21′ Cross di Ndrecka per De Angelis – La buona azione offensiva della Lazio si spegne sul fondo con il traversone errato dell’ex di giornata

30′ Calcio d’angolo per il Chievo – In seguito agli sviluppi del corner c’è un fallo su Alia. Punizione per i capitolini

35′ Kalaj subisce un brutto fallo – Ammonizione per il clivense Nabil

37′ Rete del Chievo Verona – I veronesi passano in vantaggio grazie al gol di Tuzzo; il classe 2001 segna sfruttando un controllo sbagliato da parte di Cipriano

42′ Nimmermeer ci prova – Conclusione dell’attaccante olandese che però non impensierisce Caprile

45′ Fallo di Czyz su Enyan – Prima ammonizione per i capitolini: giallo per il classe 2001 polacco

45’+2′ Termina il primo tempo – I primi 45′ si chiudono con il vantaggio degli ospiti