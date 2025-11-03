Calcio italiano
Le prime pagine sportive nazionali – 3 novembre 2025
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli
Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia.
Lutto nel mondo del calcio italiano: si è spento a 84 anni Giovanni Galeone. E’ stato mentore tra gli alti di Allegri e Gasperini
San Siro, le parole di Sala chiariscono la situazione dello stadio: «Non sono preoccupato. Rogito entro pochi giorni, il rinvio è solo tecnico»
Spalletti Juventus, la prima volta in bianconero del tecnico: ecco tutti i retroscena che vi siete persi dallo stadio Zini – VIDEO di Andrea Bargione
