Probabili formazioni Cagliari Sassuolo: solito 4-2-3-1 per i neroverdi. Ecco le possibili scelte di Zenga e De Zerbi

Inizia la 34esima giornata di Serie A. Tra le varie gare, sabato 18 luglio alle ore 19.30 andrà in scena alla Sardegna Arena la sfida tra il Cagliari e il Sassuolo. La squadra di casa sta vivendo un periodo difficile e deve cercare di tornare alla vittoria, mentre i neroverdi sono reduci da un ottimo periodo e dal pari contro la Juve.

COME ARRIVA IL CAGLIARI – Dopo i pareggi con Fiorentina e Lecce, il Cagliari ha perso lo scontro contro la Sampdoria con una netta sconfitta. Zenga dovrà fare a meno di vari giocatori per la sfida contro il Sassuolo. Squalificato Ionita, gli indisponibili sono vari. Il tecnico non potrà contare su Nainggolan, Oliva, Pavoletti e Luca Pellegrini, tutti infortunati.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Periodo di forma strabiliante per il Sassuolo, che nello scorso turno ha trovato un pareggio con la Juventus dopo un’ottima prestazione di squadra, arrivato dopo quattro vittorie consecutive. Per il match contro il Cagliari mancheranno giocatori importanti. Non ci saranno gli squalificati Berardi, Bourabia e Magnanelli. Indisponibili per infortunio Defrel, Obiang, Rogerio, Romagna e Toljan.

Probabili formazioni Cagliari Sassuolo

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Carboni, Klavan; Mattiello, Nandez, Birsa, Rog, Lykogiannis; Simeone, João Pedro.

Squalificati: Ionita

Indisponibili: Nainggolan, Oliva, Pavoletti, Lu. Pellegrini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Djuricic; Haraslin, Traoré, Boga; Caputo.

Squalificati: Berardi, Bourabia, Magnanelli

Indisponibili: Defrel, Obiang, Rogerio, Romagna, Toljan