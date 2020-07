Probabili formazioni Milan Parma: Rebic-Ibra dal primo minuto. Pioli si affida ancora allo svedese e al croato

Il pareggio di Napoli ha dato ulteriore fiducia al Milan. La squadra rossonera, dopo l’Atalanta, è la compagine più in forma dopo il lockdown: i rossoneri stanno giocando un gran bel calcio e non vogliono fermarsi proprio ora. Servirà un successo contro un Parma che vuole tornare alla vittoria, anche se ormai i ducali hanno pochissime ambizioni di classifica. Ibra e compagni non vogliono però sottovalutare l’avversario.

COME ARRIVA IL MILAN – Saelemaekers non ci sarà per via della squalifica, mentre Castillejo, Duarte e Musacchio non saranno a disposizione di Pioli. Si va verso la conferma del 4-2-3-1 con Ibrahimovic unica punta. Rebic agirà alle spalle dello svedese, con Paquetá e Calhanoglu a supporto.

COME ARRIVA IL PARMA – Solito 4-3-3 per D’Aversa che dovrà rinunciare a Cornelius e Scozzarella. Qualche ballottaggio in mezzo al campo, ma in attacco ci sarà la conferma di Gervinho, supportato da Kulusevski e Caprari. Inglese, almeno per il momento, partirà dalla panchina.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Paquetá, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Gervinho, Caprari. Allenatore: Roberto D’Aversa