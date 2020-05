Protocollo sanitario serie A, ecco le richieste da parte dei medici: niente ritiro e quarantena obbligatoria solo per i giocatori contagiati

Continua il braccio di ferro tra medici e CTS. Come riportato da Il Messaggero i medici di serie A hanno imposto le proprie condizioni per poter ripartire e applicare il protocollo. Niente ritiro (o per un periodo meno stringente), ma soprattutto la quarantena obbligatoria solo per i contagiati. Ecco i 4 punti: