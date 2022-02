Psg, ansia Neymar in vista della Champions League

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Psg potrebbe non recuperare Neymar per la sfida di Champions League contro il Real Madrid: il brasiliano ancora alle prese con dolori alla caviglia

Il Psg è ancora in ansia per le condizioni di Neymar. Il talento brasiliano è ancora alle prese con i problemi alla caviglia che lo tengono fuori da novembre.

Una situazione che in questo periodo potrebbe pesare doppio visto anche le importanti partite che aspettano la squadra di Pochettino. Neymar in dubbio soprattutto per la sfida contro il Real Madrid in Champions League. Lo riporta il Tuttosport.