Pochettino: «Mbappé al Real Madrid? È concentrato sul far bene al PSG, poi deciderà...»

L’allenatore del PSG Pochettino ha parlato del possibile trasferimento di Mbappé al Real Madrid a fine stagione

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, in una intervista a El Larguero ha parlato anche del futuro di Kylian Mbappé che in estate potrebbe passare al Real Madrid, prossimo avversario in Champions League proprio dei parigini.

LE PAROLE – «È un ragazzo intelligente, maturo, con una straordinaria capacità di analisi e sa sempre cosa vuole per la sua carriera e il suo futuro. Con le persone intorno a lui che lo consigliano nel migliore dei modi… non credo sia il caso. Lo vedo calmo, concentrato sul fare il meglio possibile per il PSG, come ha detto. Va rispettato e prenderà una decisione dopo le due partita contro il Real Madrid».

QUALITA – «Davvero una straordinaria scoperta umana. È un ragazzo con un’empatia e un carisma incredibili. La lingua ha aiutato perché parla perfettamente inglese e spagnolo e questo gli dà molta vicinanza. All’inizio è stato anche difficile per me relazionarmi attraverso il francese e questo ci ha dato una vicinanza speciale. È un ragazzo dal carisma eccezionale. Emana un’energia incredibile. La verità è che è una fortuna poter lavorare con lui e con altri grandi giocatori in questo momento. Incontralo nella zona in cui viene tolta l’armatura da supereroe e trova davvero un ragazzo con carisma e maturità. Soprattutto per la sua giovinezza e per i valori che lo governano nella vita di tutti i giorni».