PSG Barcellona: la moviola. L’episodio clou

La moviola di PSG Barcellona, andata dei quarti di finale di Champions League. Il match è stato vinto 3-2 dalla squadra di Xavi

Arbitro l’inglese Taylor, che non rappresenta un bel ricordo per i romanisti dopo la finale di Budapest. Non convince in alcuni episodi, come quello nel quale non vede un fallo molto duro di Beraldo su Raphinha.

Ma ciò che fa più discutere è la seconda ammonizione non affibbiata a Vitinha per un intervento su Lewandowski al limite dell’area. Ha commentato l’ex arbitro Calvarese su Prime Video: «Azione promettente d’attacco, manca il secondo giallo»