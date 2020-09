PSG, Florenzi: «Grazie Parigi per l’accoglienza»

Alessandro Florenzi ha commentato il suo esordio con la maglia del PSG

Un esordio sfortunato per Alessandro Florenzi con la maglia del PSG, sconfitto in casa 1 a 0 dal Marsiglia. L’esterno italiano è stato però uno dei migliori in campo e, attraverso il suo profilo Twitter, ha commentato la sua prima partita in terra francese.

«Grazie Parigi per la tua accoglienza e il tuo calore. Essere qui è un grande onore! Deluso dal risultato ma bisogna alzarsi velocemente e pensare già alla prossima battaglia!».