PSG, Icardi è un fantasma e in Francia lo attaccano: «Un peso morto»

Mauro Icardi è in crisi col PSG e in coppa contro il Nizza i suoi numeri sono stati più che negativi

Mauro Icardi si è smarrito e in Francia non sanno più come additarlo. L’attaccante del PSG ha giocato 64′ in Coppa contro il Nizza, totalizzando una serie di statistiche negative. L’argentino, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha toccato solamente 6 palloni e di questi ne ha persi la metà.

L’Equipe gli ha dato un sonoro 2 in pagella, additandolo come «peso morto». Il PSG, infatti, vorrebbe venderlo ma non riesce a liberarsene. In questo gennaio nessun club ha bussato alla porta del club parigino per Icardi.