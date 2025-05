Verso Psg Inter, parla Pauleta: «Stagione meravigliosa. Ecco cosa faremo in finale di Champions League»

Verso Psg Inter, le dichiarazioni di Pauleta, ex giocatore e attuale ambasciatore del club parigino

Pedro Pauleta, ex attaccante ed attuale ambasciatore del Psg ha parlato sui canali ufficiali della società parigina riguardo la stagione svolta sin qui dalla squadra di Luis Enrique mandando un messaggio all’Inter, prossima avversaria nella finale di Champions League di sabato.

STAGIONE – «È assolutamente meravigliosa. E tutti sperano che si concluda nel migliore dei modi. Non vediamo l’ora di assistere a questa partita, meritiamo di essere in finale, i tifosi, i giocatori, lo staff, tutto il club. Spero che il 31 maggio sia una serata storica per il PSG e per il calcio francese».

RICORDI POSITIVI – «È il collettivo che mi colpisce di più. Parlo sempre del collettivo di una squadra, è ciò che conta di più per me. È un piacere vedere il Paris Saint-Germain giocare a calcio. C’è la qualità del gioco, ma è anche una squadra coesa, che gioca insieme, con uno stato d’animo impeccabile. Ed è il club la stella di questa squadra. Da tifoso del PSG, questo è qualcosa che mi tocca davvero».

TIFOSI – «So che saranno ancora lì, ancora presenti. Ma più che mai, fino a sabato, il Paris ha bisogno di loro per questa grande finale. So che saranno sempre lì, e continueremo tutti a spingere questa squadra, che merita tanto questa finale, e vinceremo questo trofeo tutti insieme».