Conferenza stampa Allegri: «Serviranno 10 punti per passare il turno. Pogba? Siamo realisti, impossibile torni a novembre»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Psg di Champions League. Le sue dichiarazioni:

CHE PARTITA SARA’ – «Inizia la Champions, serviranno 10 punti per passare il turno. È una partita bella da giocare contro una squadra straordinaria. Vanno poi fatti 10 punti, che siano 3 domani o 3 la prossima, sono comunque. Sarà divertente, la Champions ti regala emozioni diverse. Essere qui è un orgoglio per tutti noi, sono partite ancora più belle da giocare. Il Psg è tra le più forti, se non la favorita numero uno. Dovremo essere all’altezza. Prima serve passare il turno, poi inizierà una nuova Champions. Facciamo un passo alla volta, dobbiamo migliorare. Fin qui l’andamento è stato quello di andare in vantaggio ma poi lì ci siamo fermati. Dobbiamo lavorare su questo. Ora non si decide nulla, serve migliorare e lavorare».

POGBA – «Aveva fatto una scelta conservativa, lo riavremo poi a gennaio. Difficilmente tornerà prima di novembre, serve essere realisti. Da venerdì pensiamo alla Salernitana».

NON E’ D’ACCORDO SU OPERAZIONE POGBA – «Stamattina è uscito per la seconda volta, si è fermato e ha deciso di operarsi. Mi auguro che rientri prima del Mondiale ma mancano 45 giorni all’inizio. Il Mondiale non è un problema mio, quello della Juventus è che torna a gennaio».

