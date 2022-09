Conferenza stampa Bonucci: «Domani partita importante. Mbappé? Stratosferico. Serve un lavoro di squadra»

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, presenta la sfida al Psg di domani in conferenza stampa

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, presenta la sfida al Psg di domani in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni:

QUALE PARTITA SI ASPETTA – «Domani sarà importante, sarà una partita bella. Sarà complicata e poi sorrido perché tutti noi conosciamo il mister: sono parole (quelle pronunciate post Fiorentina sul Benfica) frutto dell’allentare la tensione per la partita. Questa partita si prepara da sola. La gara più importante è domani, anche se sul lungo il passaggio del turno ce lo giocheremo con il Benfica. Giocare qui contro questi campioni è bello».

MBAPPE’ – «È un giocatore stratosferico: ha tutto per diventare il miglior calciatore al mondo. Il futuro e l’età sono dalla sua parte: sono sicuro anche che per la mentalità che ha, per come parla, ha voglia di crescere. Sarà dura giocare contro di lui, contro Messi, contro Neymar, contro il Psg in sé: serve un lavoro di squadra per fermar loro».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24