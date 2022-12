Psg, Mbappé e Hakimi già in gruppo. Galtier: «Segnale forte»

Dopo le fatiche del Mondiale, terminato soltanto nella giornata di domenica, Hakimi e Mbappé sono tornati ad allenarsi al Psg

Dopo le fatiche del Mondiale, terminato soltanto nella giornata di domenica, Hakimi e Mbappé sono tornati ad allenarsi al Psg. Tre giorno dopo le rispettive finali, i due giocatori sono rientrati in gruppo per prepararsi ai prossimi impegni con la squadra. L’allenatore Galtier ha parlato ai canali ufficiali del club:

«Segnale forte per tutti, dopo che hanno disputato un ottimo Mondiale. Sono tornati subito in gruppo per prepararsi ai prossimi impegni».