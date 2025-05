PSG, prosegue il contenzioso con Mbappé: i parigini chiedono un maxi risarcimento al calciatore! Le ultime

PSG Mbappé, prosegue il contenzioso in tribunale tra i parigini è il calciatore francese: ecco la mossa del club che chiede un maxi risarcimento

Il contenzioso legale tra Kylian Mbappé e il PSG è entrato in una nuova fase: secondo RMC Sport, il club parigino ha presentato una controdenuncia al Tribunale Giudiziario di Parigi, chiedendo la cancellazione del sequestro di 55 milioni di euro ottenuto da Mbappé ad aprile e reclamando un risarcimento da 98 milioni di euro per presunte “tattiche dilatorie” da parte del giocatore. Gli avvocati del PSG sostengono che il sequestro sia privo di base giuridica solida, poiché Mbappé non avrebbe dimostrato né l’esistenza certa del debito né il rischio imminente di mancato pagamento. L’avvocato del club, Renaud Semerdjian, ha dichiarato ad AFP: «Mbappé ha chiesto tutto al PSG, ha ottenuto tutto, poi ha cercato di scappare e prendersi tutto, sperando che nessuno se ne accorgesse. Solo perché è Kylian Mbappé. L’ironia è che ha deriso il club che gli ha dato tutto, dicendo che non era ‘Kylian Saint-Germain’».

Dal canto suo, il legale di Mbappé, Thomas Clay, ha ribattuto sostenendo che solo 14 dei 55 milioni reclamati sono stati effettivamente recuperati, e che resta ancora una somma considerevole da incassare. Clay ha anche sollevato dubbi sulla trasparenza dei conti del club e sull’influenza dello stato del Qatar: «Dove sono i soldi? Non è stato facile ottenere il sequestro, le banche si sono rifiutate. Stiamo parlando di uno Stato sovrano che finanzia permanentemente questo club. Esiste un rischio di recupero proprio per la mancanza di trasparenza nei conti, e conosciamo le difficoltà legate agli Stati». Il verdetto del tribunale è atteso per il 26 maggio, data che potrebbe segnare la fine della disputa economica tra Mbappé e il PSG.