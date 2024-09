PSG Mbappè, che CAOS! Il club non vuole pagare 55 milioni! Il francese si rivolgerà al tribunale del lavoro: le ULTIMISSIME

La disputa tra il Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé non è ancora risolta,anzi. La Lega calcio professionistica francese ha ordinato al club francese di pagare 55 milioni al calciatore, per saldare stipendi e bonus non versati Il club della capitale, secondo quanto riportato da L’Equipe, non ha però intenzione di cedere un millimetro: la prossima mossa spetterà al nuovo attaccante del Real Madrid, che con ogni probabilità si rivolgerà al tribunale del lavoro.

Nella giornata di eri era stato organizzato un incontro tra gli avvocati di Mbappé e quelli del PSG: la commissione giuridica sembrava aver convinto entrambe le parti a ricorrere alla mediazione, senza andare in tribunale. Il conflitto deriva da un contratto mai firmato dalle due parti nel 2023, quando Mbappé fu escluso dalla tournée. Questo caos, se portato alla UEFA, potrebbe anche imporre al PSG il divieto di operare nelle prossime finestre di calciomercato.