Asse Psg Napoli per Osimhen: i parigini pensano alle contropartite

L’asse di mercato tra Psg e Napoli potrebbe scaldarsi ancora e questa volta per Victor Osimhen: i parigini pensano a delle contropartite

L’asse di mercato tra Psg e Napoli potrebbe scaldarsi ancora e questa volta per Victor Osimhen: i parigini pensano a delle contropartite.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la cessione dell’attaccante nigeriano è cosa certa in estate. I soldi che potrebbero arrivare nelle casse azzurre aiuterebbero il club a investirne di nuovi per rinforzare la squadra. Dalla Francia però pensano a diversi nomi per far abbassare il prezzo del centravanti: Soler e Asensio ma anche Beraldo o il nordcoreano Kang-in Lee.