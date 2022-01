PSG record di instabilità: formazione diversa da 111 gare consecutive

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un incredibile record quello collezionato dal PSG che da addirittura 111 partite consecutive schiera una formazione diversa

Chiamatelo PSG re dell’instabilità. La pazzesca statistica è stata scoperta dall’indagine del giornale transalpino Le Temps: sono addirittura 111 le partite consecutive nelle quali i parigini hanno schierato una formazione differente.

Dal 21 dicembre 2019 a oggi una striscia pazzesca senza mettere in campo lo stesso undici per due gare di fila. Da Tuchel a Pochettino, nulla è cambiato per un Paris Saint Germain campione d’incoerenza.